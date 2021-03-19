Оперативники задержали петербуржцев, которые нападали на квартиры

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов раскрыли организованную группу, которая совершала разбойные «набеги» на квартиры в центральном районе города.Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и области.

Преступники были задержаны в четверг, 18 марта. Это были двое безработных мужчин, 25 и 32 лет, прибывшие из Вологодской области в Северную столицу и пограничного государства. На данный момент установлен факт причастия мужчин к трем эпизодам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.162 УК РФ «Разбой». Также полицейские проверяют задержанных на факт причастия их к другим преступлениям.