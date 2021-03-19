Сотрудница одного из колледжей Петербурга задержана из-за получения взятки

Сотрудница одного из колледжей Санкт-Петербурга была задержана сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что полицейские установили факт того, что начальница отдела экономического развития неофициально сдавала помещения физкультурно-оздоровительного комплекса учреждения. За аренду помещений 38-летняя сотрудница брала 100 тысяч рублей.

Кроме того, одной из версий оперативников было то, что у начальницы даже не было договора на сдачу помещения в аренду.

По данному факту, в отношении задержанной, возбуждено уголовное дело.