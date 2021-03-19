Власти Петербурга не пожалеют денег на школьное образование

В Санкт-Петербурге, в четверг, 18 марта, губернатор Северной столицы Александр Беглов принял участие в круглом столе, который был посвящен школьному образованию. В пресс-службе Смольного также отметили, что глава города подчеркнул важность школьного образования в городе.

Кроме того, градоначальник сообщил, что власти города на Неве будут всеми силами помогать образовательным учреждениям, и не будут жалеть денег на оснащение школ. Беглов добавил, что нынешние школы должны учитывать интересы не только государства, но и родителей. В правительстве хотят, чтобы школы обучали ребенка, как гражданина, который будет хранить историю своей страны и защищать ее интересы. А для родителей самое главное — это, чтобы учреждение развивало ребенка и раскрывало его таланты.