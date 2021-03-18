Текущая неделя выдалась очень продуктивной у городского правительства

На текущей недели в администрации города было подписано множество правовых актов в различных общественных сферах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В городской администрации губернатор Петербурга Александр Беглов подписал такие правовые акты, как акт о строительстве медицинского центра, акт о расширении мер социальной помощи граждан, а также о развитии футбола и Энерготехнохаба и многие другие.

На этой неделе также увеличили размер прожиточного минимума до 13 073 рублей 80 копеек для работающих петербуржцев, до 9 664 рублей 10 копеек для пенсионеров и до 11 607 рублей 50 копеек для детей.