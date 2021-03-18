Полицейские не хотят носить нагрудные знаки, потому что опасаются оппозиционеров

В МВД ответили на просьбу обязать сотрудников полиции носить индивидуальные нагрудные знаки. С соответствующей просьбой выступали представители партии «Справедливая Россия». Особенно остро этот вопрос стоит во время протестных акций.

В Министерстве внутренних дел ответили, что жетоны созданы для внутреннего пользования, а не для идентификации полицейских гражданами. К тому же, правоохранительные органы опасаются, что оппозиционно настроенные граждане смогут создать базу полицейских, которых запомнят на митинге. Это создаст опасную ситуацию считают в ведомстве.

Так, Наталья Столярова, замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению, переживает, что может появиться база, а значит люди смогут найти любого сотрудника и его семью и причинить вред здоровью или имуществу.