За минувший год более 103 тысяч петербуржцев были признаны нуждающимися в соцобслуживании

Пресс-служба Смольного сообщает о статистике за 2020 год обращений в службу социальных участковых. Так, за минувший год в службу обратилось свыше 180 тысяч петербуржцев. При этом признаны действительно нуждающимися в социальной помощи лишь 103 тысячи обратившихся.

Примечательно, что 70% обратившихся – это пенсионеры. Для этой категории граждан служба продумала отдельную программу помощи.

«Работа социальных участковых доказала свою эффективность, а главное — востребованность. Каждый петербуржец может получить необходимую помощь, которую предоставляет эта служба», — сказал градоначальник Александр Беглов.