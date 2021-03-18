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Петербуржец, ударивший сотрудника ГИБДД на протестной акции, останется под стражей до 21 апреля

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© Фото: pixabay.com

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Это девятый фигурант по делу о нападении на двух полицейских во время митинга 23 января.

Николая Девятого оставили под стражей минимум до 21 апреля 2021 года. Соответствующее решение было вынесено петербургским городским судом. Подозреваемый против дальнейшего заключения не выступал. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, 23 января во время митинга в поддержку Алексея Навального подозреваемый выбил ограждение и ударил сотрудника ГИБДД по лицу, а затем ударил еще одного сотрудника. У сотрудника полиции диагностирована черепно-мозговая травма.

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