В центре Петербурга заметили необычных патрульных

Необычные патрульные появились в центре Северной столицы в четверг, 18 марта. Петербуржцы заметили военных на углу Фонтанки и Пестеля. У патрульных видны армейские эмблемы. Причиной появления патруля называют сопровождение курсантов в рамках учебного процесса.

Пресс-служба Западного военного округа сообщает о запланированном сопровождении личного состава сотрудниками комендатуры. Курсанты военных вузов отправятся на полигон в Ленобласть, где пройдет часть учебного процесса.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что вечером 18 марта на окраинах Петербурга и в области можно будет увидеть северное сияние.