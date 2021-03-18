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Суд отменил штраф, ранее назначенный глухонемому петербуржцу за выкрики лозунгов во время акций протеста

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© Фото: pixabay.com

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Отмены решения суда удалось добиться лишь после апелляции приговора.

Городской районы суд Петербурга отменил ранее вынесенное решение о признании петербуржцами виновным в выкрикивании лозунгов во время митингов. Дело примечательно тем, что Евгений Агафонов является инвалидом II группы по слуху, то есть осужденный физически не могу произносить звуки или слышать требования полиции.

Во время митингов 31 января мужчина оказался рядом с полицией и протестующими, где его задержали и составили административный протокол за выкрикивание лозунгов «Долой царя», «Свободу Алексею Навальному». При этом сотрудников полиции не смутило, что мужчина общался с ними на языке жестов. Также ему отказали в сурдопереводчике.

Решением суда мужчину приговорили к наказанию в виде штрафа суммой в 5 тысяч рублей. Отменить штраф удалось, лишь подав апелляцию.

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