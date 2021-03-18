Вечером 18 марта петербуржцы смогут увидеть северное сияние

Жители Петербурга смогут увидеть красочное северное сияние вечером в четверг, 18 марта. Солнечная активность наблюдается уже несколько дней, однако облака не давали наблюдать необычное явление. Сегодняшним вечером безоблачное небо позволит лицезреть полярное сияние.

Желающим запечатлеть редкую красоту необходимо заранее найти темное место с хорошим обзором, где нет облаков и городских огней. Важным показателем видимости является наличие на небе звезд. Если их хорошо видно, значит и сияние можно увидеть с этого места.

Наиболее подходящим местом для наблюдения за северным сиянием станет берег Ладожского озера с южной стороны. Примерное время начала сияния – после 22:00.