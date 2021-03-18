Впервые после начала пандемии COVID-19 в ЗАГСе Красносельского района новорожденные получили свидетельства о рождении

В текущем году свидетельства о рождении в ЗАГСе получили впервые 18 марта, в четверг. Церемония состоялась в учреждении Красносельского района. Процедура была приостановлена в связи с пандемией, вызванной инфекцией коронавируса.

Первыми тремя малышами, получившими после перерыва свидетельства о рождении, стали три мальчика. Маленькие петербуржцы смогли лично познакомиться с главой города Александром Бегловым, который присутствовал в ЗАГСе и поздравил родителей.

«Впервые после начала панэпидемии мы проводим торжественную регистрацию рождения детей. Три таких богатыря: Иван, Артем и Ярослав — это, конечно, наше будущее», - отметил градоначальник.