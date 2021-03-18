Пробравшихся ночью в ТРК «Южный полюс» влюбленных ищут, чтобы подарить билеты в кино

Романтичная ночь двух влюбленных из Петербурга попала на видеокамеры кинотеатра в ТРК «Южный полюс». Молодые люди тайно пробрались в торговый центр и прятались от охраны, а также угостились попкорном и занялись любовью в зале кинотеатр. Теперь администрация здания ищет прославившуюся пару, однако наказывать их никто не собирается.

Руководство «Южного полюса» решило найти пару и подарить им билеты в кино.

«Мы решили воспринять это как позитивную составляющую, не стали задумываться о том, что они наели на хорошую сумму», — сообщили представители центра.

Особенно администрация отметила, что молодые люди бережно закрывали аппараты с попкорном, после кражи.