Пенсионеры, которых выселяют из пансионата «Опека», начинают переезжать в другие учреждения

В Петербурге из-за сложившейся ситуации с выселением 300 пенсионеров из пансионата для пожилых людей «Опека» состоялось совещание в Смольном. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Из 300 пенсионеров переехать согласилась большая часть – 231 человек. Среди них 21 пенсионер уже переехал в другое социальное учреждение, а 80 пожилых людей уже выбрали учреждение, но пока еще не переехали.

Напомним, в Петербурге изменился принцип субсидирования пансионатов для пенсионеров. В связи с этим из пансионата «Опека» вынуждены выселиться 300 человек. Комитет по соцполитике города занимается этим вопросом и курирует 15 учреждений, где могут принять пенсионеров.