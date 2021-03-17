В Петербурге ищут водителя, сбившего школьницу, чтобы поблагодарить

В Адмиралтейском районе Петербурга водитель сбил школьницу, а затем доставил ее в больницу. Теперь мужчину ищут сотрудники полиции. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что в среду, 17 марта, 11-летняя школьница переходила дорогу на «красный» сигнал светофора. Водитель, передвигавшийся на иномарке, сбил девочку с ног. Не растерявшись, он доставил девочку в медицинское учреждение. Однако о происшествии не сообщил в ГИБДД.

Девочка не получила серьезных травм и находится на данный момент дома. Полиция разыскивает водителя, чтобы привлечь к ответственности.