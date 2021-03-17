Андрей Ломов, толкавший сотрудников ОМОНа во время январских акций протеста, признал свою вину

В Петербурге Куйбышевский районный суд в среду, 17 марта, рассмотрел дело о применении насилия в отношении сотрудников ОМОНа. На скамье подсудимых находился Андрей Ломов, который якобы преднамеренно и неоднократно толкал ОМОНовца и его коллегу во время протестной акции 23 января.

Примечательно, что подсудимый признал свою вину, а значит дело будет рассматриваться без учета материалов, собранных по делу. Уголовное дело было возбуждено по части первой статьи 318 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Андрей Ломов останется под арестом до 11 сентября.