С приходом тепла в Ленинградском зоопарке проснулись сурки Ижорик и Августина

В Ленинградском зоопарке проснулись сурки. С наступлением тепла Ижорик и Августина выбрались из своего домика, в котором грелись во время холодов. Теперь животные гуляют около жилища. При этом самец уходит в самые дальние уголки, проверяя территорию, а самка держится поближе к домику.

Сотрудники зоопарка сообщают, что выход сурков немного затянулся из-за внезапно наступивших холодов в начале марта. Известно, что сурки проснулись в начале весны. Работники слышали их шуршание в домике, однако звери не спешили выходить в холодную погоду из домика.

На Ижорика и Августину можно посмотреть в вольере для грызунов, который расположен напротив павильона «Тропический дом».