В Петербурге появится трамвай «Витязь» с алюминиевым кузовом

В Северной столице ожидается прием новой модели трамвая. В ближайшее время состоится официальная церемония приема трамвая «Витязь», который отличается алюминиевым кузовом. Инновационный трамвай примут на Невском заводе электрического транспорта.



Известно, что модель была разработана компанией «ПК Транспортные системы». Помимо полностью алюминиевого кузова, разработчики предусмотрели и другое не менее важное отличие от предыдущих моделей – усовершенствованная система безопасности. Нововведение позволит пассажирам и водителю не пострадать в возможных авариях.



Ранее Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Петербурга, делился планами об изменениях в подвижном составе в рамках новой стратегии построения современной транспортной системы.



«Полностью обновлённый подвижной состав со всем перечнем задач, работающий по расписанию, обеспечивающий в полном объёме безопасность на транспорте, будет доступен жителям нашего города. Будет только лучше», - говорил председатель.