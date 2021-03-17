Врио руководителя МВД по Петербургу поблагодарил депутата Вишневского за акцию памяти Немцова

В Петербурге врио руководителя главного управления МВД по Северной столице Дмитрий Баранов прокомментировал прошедшую акцию в честь Бориса Немцова. Так, он поблагодарил ее организатора депутата Бориса Вишневского за соблюдение всех необходимых правил. Соответствующее заявление было сделано 17 марта, в среду, на Законодательном собрании.

Особенно Дмитрий Баранов отметил отсутствие задержанных на акции.

«Всё прошло в идеальном порядке, не был задержан ни один человек», - отметил врио Главка петербургского МВД.

Кроме того, Баранов сообщил, что полиции «не хотелось бы принуждать никого к порядку». Поэтому было бы прекрасно, если все мероприятия проводились по закону.