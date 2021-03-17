Чиновники будут оповещать петербуржцев о запланированных строительных работах

В Петербурге в ближайшее время вступит в силу законопроект, обязывающий городских чиновников оповещать петербуржцев о запланированных стройках. Кроме того, необходимо будет предоставить информацию о регистрации градостроительного плана.

Дальнейшим этапом после успешного прохождения третьего парламентского чтения, которое состоялось сегодня, 17 марта, станет подписание документа губернатором города Александром Бегловым. Затем, спустя 90 дней, закон вступит в силу. За этот период чиновникам необходимо наладить систему оповещения населения.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о 17 новых квартирах, полученных льготными семьями и сиротами.