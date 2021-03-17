Три учителя из Петербурга вошли в финал конкурса «Учитель будущего»

В финал конкурса, посвященному профессиональному мастерству учителей, вошли трое педагогов из Петербурга. Всего в конкурсе участвовало 39 тысяч педагогов со всей России. Конкуренция на конкурсе составила 130 человек на место.

Из Петербурга в финал вошли Иван Хеорхе, педагог истории и обществознания, а также преподаватель математики Ирина Нестерова и Елена Шарова, учитель биологии. Финал конкурса проходит с 16 по 20 марта в виде междисциплинарных уроков для 9 классов. Педагоги вправе выбрать тему для урока самостоятельно.

В состав жюри конкурса вошли представители Академии просвещения и высшей школы. Победителей конкурса ждут стажировки в престижных образовательных центрах.