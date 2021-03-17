Финансовая помощь для детского отдыха в лагерях вызвала двухдневную очередь из петербуржцев

В Петербурге родители школьников уже вторые сутки стоят в очереди в центр «Молодежный». Причиной резкого ажиотажа стала информация о компенсации поездок в детские лагеря весной.

Родители стоят в очереди на протяжении нескольких домов по Зверинской улице. Двое суток длится очередь в центр оздоровления и отдыха «Молодежный», где с 16 по 19 марта можно получить сертификат на 60% компенсацию растрат на путевку в лагерь для школьников.

Компенсация за отдых в семь дней составит 11 790 рублей. Известно, что город подготовил 1856 сертификат на компенсацию растрат. Однако путевки в лагеря необходимо приобретать родителям самостоятельно.