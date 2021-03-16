«Двор Нельсона» в Петербурге «заиграл» новыми красками

В Санкт-Петербурге во «Дворе Нельсона» в Петроградском районе появились новые разнообразные рисунки.

На стенах дома №6 на улице Полозова появились рисунки фруктов, животных, а также разные яркие цвета. Об этом сообщили представители администрации района в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе Нельсона на Петроградской стороне снова появляются рисунки. Это творчество барда и свободного художника, который живёт в одном из подвалов», — заявили в ведомстве.

Кроме того, на стенах дома можно увидеть такие работы художника, как кот и «элифант». Также он написал философские фразы — «Выбора нет», «Живи с улыбкой и благодарностью к создателю».