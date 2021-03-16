На Зверинской улице выстроилась огромная очередь из родителей

В Санкт-Петербурге на Зверинской улице в центре оздоровления и отдыха «Молодежный» выстроилась большая очередь из родителей, которые хотят получить сертификаты для частичной компенсации путевок в лагеря для детей. Очередь растянулась вдоль нескольких домов.

Большое скопление людей образовалось из-за отсутствия предварительной записи. Срок получения сертификатов на соцподдержку — с 16 по 19 марта. Эта бумага предназначена только для «детей работающих граждан», а также «детей из спортивных и творческих коллективов».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что помощь семьям с детьми станет более адресной благодаря изменениям в социальном кодексе Петербурга