В Смольном нашли способ, как приобрести больше объектов у застройщиков

В Пресс-службе Смольного сообщили, что в правительстве приняли решение об увеличении выкупной стоимости квартир и социальных объектов, которые будут приобретаться у застройщиков. Окончательное решение принято на совещании Александра Беглова с членами городского правительства.

Теперь, с этим нововведением можно будет приобретать больше объектов у застройщиков, чем раньше. В итоге, стоимость типовой школы (с бассейном), которая будет рассчитана на 825 учеников, будет стоить более 1,1 млрд рублей, а детский сад, рассчитанный на 220 детей, с новыми ценами обойдется в 368 миллионов рублей.