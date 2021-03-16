На Митрофаньевском шоссе зачистили три незаконных земельных участка

В Санкт-Петербурге на Митрофаньевском шоссе и Митрофаньевской улице освободили три земельных участка, которые использовались незаконно. Данная площадь принадлежала городу. В Комитете по контролю за имуществом сообщили, что общая площадь занимаемых участков составила 12 тысяч квадратных метров.

Сотрудники ведомства проверили участки и выяснили, что документов на право использования этой площадью у предпринимателя нет. Территорию хотели использовать под складские помещения. Кроме того, на участках находились будки, контейнеры, ангар, павильон и эстакада.

Пользователей участков привлекли к административной ответственности, а также выписали штраф компании на 90 тысяч рублей, а владельцу гаражей — 50 тысяч рублей.