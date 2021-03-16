На Пискаревском кладбище открыли памятник жителям Кировской области

В Петербурге открыли памятную плиту в память о жителях Кировской области, защищавших Ленинград во время Великой Отечественной войны. Церемония открытия состоялась 16 марта 2021 года. На церемонии присутствовал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

«У нас была одна война и одна победа на всех. Наш город защищали воины из всех городов и областей страны, в том числе и уроженцы Вятской земли ….Наш долг – хранить память о подвиге воинов Великой Отечественной войны. Эта памятная плита – символ мужества и храбрости кировчан, отдавших жизнь за наш город и нашу страну», - отметил Александр Беглов, присутствующий на церемонии открытия.