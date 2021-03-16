Петербург лишился Речного порта

В Петербурге несколько причалов Речного порта, расположенного на проспекте Обуховской Обороны, приватизирует частная компания. Владельцем станет ярославская компания «Анхель». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно постановлению арбитражного суда, Смольный обязан подготовить проект договора купли-продажи в течение двух месяцев. Решение суд вынес 12 марта 2021 года. Таким образом, администрация Северной столицы окончательно лишилась Речного порта.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о заводе, который собираются построить в Петербурге. Завод по рециклингу пластика позволит производить сырье для нефтедобывающей отрасли.