Сразу 6 районов Петербурга победили в конкурсе благоустройства

В Северной столице подвели итоги конкурса на лучшее комплексное благоустройство в 2020 году.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой Смольного, в конкурсе победили сразу шесть районов города. Количество участников конкурса -18. Наилучшим устройством и состоянием дворов и общественных пространств отличаются Выборгский, Московский, Приморский, Красногвардейский, Петроградский и Петродворцовский районы.

Центральный и Адмиралтейский районы не смогли войти в число победителей. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что жители Петербурга довольны выполненными проектами. По словам Беглова лучшие практики должны применяться при благоустройстве остальных территорий.