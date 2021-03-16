Помощь семьям с детьми станет более адресной благодаря изменениям в социальном кодексе Петербурга

В Северной столице размер пособий, получаемых ежемесячно семьями с детьми, будет зависеть от дохода и имущества семьи. Чем меньше получает семья, тем большую сумму будет составлять размер выплаты.

Законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс одобрили на рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Данная информация была предоставлена в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что поддержка семей с детьми – одно из приоритетных направлений работы в Петербурге. В 2021 году на эти цели потратят более 20 млрд рублей, которые были выделены из бюджета города.