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Межведомственная транспортная комиссия Петербурга борется с перевозчиками-нелегалами.

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© Фото: pixabay.com

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В феврале штраф получили 103 водителя маршруток.

По информации, опубликованной в официальном телеграм-канале Комтранса, за предыдущий месяц инспекторами было проведено 58 рейдов, в результате которых более 100 водителей-нелегалов получили штрафы. Кроме того, работниками межведомственной транспортной комиссии было проверено 584 автобуса и микроавтобуса, которые работают на маршрутах города. За февраль было арестовано 9 транспортных средств, 103 водителя маршруток привлекли к ответственности.

По словам председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, борьба с нелегальными перевозчиками создает долговременный эффект, с помощью нее может быть приостановлена деятельность недобросовестных предпринимателей. Так, в течении нескольких лет в Петербурге перестали осуществлять нелегальную деятельность 10 перевозчиков, которые владели более ста автобусами.

Петербуржцам напоминают, что поездки на нелегальном общественном транспорте могут представлять опасность, поэтому, замечая нарушения, необходимо обращаться по телефону 576-55-55.

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