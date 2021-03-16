В Петербурге в детских лагерях состоятся летние и весенние смены

Для юных жителей Петербурга в оздоровительных лагерях откроют весенние и летние смены. Согласно постановлению, которое было подписано губернатором Петербурга, во время весенних каникул отдых для детей будет организован на 7 дней.

Кроме того, лагеря начнут готовить к летним каникулам – летом смены продлятся по 14 дней. В Смольном отметили, что организация отдыха будет осуществлена с соблюдением всех санитарных норм. Беглов отметил, что необходимо предоставить детям возможность отдохнуть в каникулы, однако, при этом обеспечив их безопасность.

Отмечается, что дети-льготники могут отдохнуть в лагере за счет бюджета. Данная возможность предоставляется детям, которые остались без попечения родителей, детям из неполных, многодетных семей, малообеспеченных семей, дети, которые состоят на учете в ОВД, дети с заболеванием целиакия, а также дети медицинских работников, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19 и заразились коронавирусом.