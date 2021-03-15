Петербуржец захотел отсудить у курящей соседки 150 тысяч рублей за причиненные страдания

Житель Санкт-Петербурга пожаловался в городской суд на свою курящую соседку, которая живет внизу. Мужчина хотел отсудить у нее 150 тысяч рублей, а также требовал компенсации расходов на представителя в размере 5 тысяч рублей. Однако поданный мужчиной иск не был одобрен судом, а все доводы отвергли.

Пресс-служба судов города сообщает, что петербуржец сообщал о соседке, которая все время курит в квартире и весь запах попадает ему в помещение, что причинило мужчине физический и нравственный вред.

Сама соседка утверждает, что после прихода участкового курит на улице, а это этого — на кухне с включенной вытяжкой.

Все приведенные доказательства мужчины в адрес курящей женщины были очень слабыми.