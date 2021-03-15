В доме на Гатчинской улице обнаружили гранату времен ВОВ

В пресс-службе главного комитета Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что работник ЖКС в одном из домов на Гатчинской улице, находящийся на Петроградской стороне, нашел опасный предмет. После этого он сразу же вызвал сотрудников полиции.

На место прибыла группа разминирования ОМОН. В ходе операции специалисты-взрывотехники осмотрели опасный предмет и установили, что найденный боеприпас является корпусом от ржавой гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Однако в этом ржавом боеприпасе нет запала.

Гранату увезли на специализированный полигон в Ленинградской области, где он будет уничтожен.