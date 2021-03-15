Облившего краской сфинкса на Египетском мосту смогли привезти в порядок

Ранее, в феврале 2021 года, скульптуры сфинксов на Египетском мосту были облиты черной краской неизвестными людьми. В итоге, реставраторы Государственного музея городской скульптуры смогли привести статуи в изначальный вид.

Египетские скульптуры ждали реставрации около месяца из-за морозной погоды. Для того, чтобы избавиться от нанесенной вандалами краски, необходима была температура не ниже +6..+8 градусов. Однако специалистам удалось это сделать даже во время мороза.

После полного осмотра фигур стало известно, что они нуждаются в комплексной реставрации. Чуть позже египетские фигуры будут отправлены в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.