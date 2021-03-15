Председатель петербургского комитета по образованию прокомментировала возможность учителей фотографироваться в купальниках

В начале рабочей недели председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Наталья Путиловская, обсудила наиболее важные пункты, касающиеся петербургских учителей. Так, эксперт прокомментировала скандалы, которые возникают после публикаций фотографий с изображением учителей в купальниках.

Наталья Путиловская отметила, что каждый педагог имеет право на личную жизнь, однако это не должно влиять на репутацию педагога. То есть, надо избегать ситуаций, где учителя могут заснять в непристойном виде.

Председатель также отметила, что репутация педагога является неотъемлемой частью его профессии.