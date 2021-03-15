Общественный транспорт Петербурга полностью перейдет на газ к 2023 году

В Петербурге весь общественный транспорт и коммунальная техника перейдет на газомоторное топливо. Соответствующие распоряжение подписал Александр Беглов и Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром». Также в соглашении участвовали Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и министр промышленности Денис Мантуров.

Так, общественный транспорт и техника к 2023 году будет переведена на топливо в виде природного газа.

«Сделан важный шаг к экологическому благополучию нашего города. Соглашение позволит обеспечить поэтапный переход городского транспорта на газомоторное топливо в ближайшие три года», – отметил градоначальник.