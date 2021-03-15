В Петербурге за аниме и репосты Навального будут вызывать родителей в школу

В Северной столице предлагают следить за страницами в социальных сетях у школьников. Так, Наталия Путиловская, председатель комитета по образованию в Петербурге, предлагает заниматься этим классным руководителям. При обнаружении размещенных фото или видео с аниме, либо с Алексеем Навальным, вызывать родителей учеников в школу.

«Репост, ссылки на посты Алексея Навального - это уже "повод для разговора с родителями», - отмечает председатель.

Кроме того, Наталия Путиловская утверждает, что некоторые подростки совершают самоубийства, посмотрев аниме.