Петербургский контролер помог 7-летнему потерявшемуся мальчику найти дом

В Петербурге контролер автобуса №676 помог потерявшемуся в городе ребенку. Контролер маршрута «Санкт-Петербург — Сертолово" увидел семилетнего мальчика вблизи станции «Проспект Просвещения». Ребенок плакал и сообщил, что поругался с родителями. Тогда 29-летний контролер решил подвезти мальчика до дома.

«Ребёнок плакал, был потерян. Когда контролёр спросил его: "Что случилось?", ответил, что поссорился с родителями и убежал», - сообщает контролер.

Мальчик знал только, что его зовут Никита и что он живет с мамой по имени Лена в Сертолово. По приезде в микрорайон Черная речка ребенка встретили полицейские, чтобы передать маме.