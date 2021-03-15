Гидротехнические сооружения Петербурга подготовили к весенним паводкам

Северная столица готова к началу весенних паводков. О прошедшей проверки гидротехнических сооружений города сообщили в комитете по природопользованию в понедельник, 15 марта.

Подобные мероприятия проводят, чтобы оценить, насколько ГТС готовы к пропуску вод весеннего половодья, а также своевременно выявить дефекты и оперативно их устранить.

ГТС проверили в нескольких районах города: Курортном, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Пушкинском, Московском. Мероприятия включали проверку работоспособности подъёмных механизмов, целостности конструкций, отсутствия наледи и снега, которые могут препятствовать проточности воды, мешая работе затворов.

Проверка ГТС осуществляется два раза в год.