Судно «Академик Федоров» прибыло на Южный полюс

Полярник Денис Мельников выложил на своей странице в Instagram фото, на котором виднеется на горизонте судно «Академик Федоров». Оно прибыло 14 марта, в воскресенье, на Южный полюс.

«Подошёл к концу почти год на станции Мирный. Впереди три месяца пути до дома – через половину Антарктиды, менять зимовочные составы полярников на станциях «Прогресс», «Новолазаревская», «Беллинсгаузен». Потом Кейптаун, Бремерхафен и наконец-то Питер», – прокомментировал фото полярник.

Известно, что полярник уже около года находится на станции. Прибывшее судно заберет его и других задержавшихся ученых и вернется в Петербург.