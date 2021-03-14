Проезд в Петроградском районе пугает петербуржцев отсутствием освещения

Жители Петроградского района пожаловались на пугающий сквозной проезд между дворами. Причиной многократных жалоб стало отсутствие освещения с советских времен. Кроме того, глубокие ямы и отсутствие тротуара создают дополнительные проблемы на этом участке.

По словам местных жителей, отсутствие света привлекает множество криминальных фигур. Так, 3 года назад там произошло изнасилование. Также происходят ограбления. Кроме того, это место привлекает «закладчиков» и наркоманов.

Также отсутствие освещения создает опасность для здоровья местных жителей, так как создается высокая вероятность переломов и травм.

«Я как-то вечером шла из магазина, не увидела яму в потемках и упала. Хорошо, цела осталась, а то думала, что руку сломала», — отмечает жительница соседнего двора.