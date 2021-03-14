В Василеостровском районе поздравили со 100-летним юбилеем ветерана ВОВ Антонину Азаренко

Бывшая сотрудница петербургского метрополитена, активистка Петербурга, а также фельдшер скорой помощи отмечает сегодня юбилей. Награжденной медалью «За оборону Ленинграда» Антонине Азаренко исполнилось сегодня 100 лет.

Представители администрации Василеостровского района порадовали орденоносца ВОВ внимание и подарками. Кроме того, Антонина Азаренко получила поздравления от президента страны, Владимира Путина. Среди подарков есть тонометр, фильтр для воды, электронагреватель воды, а также фарфоровый чайный сервиз и, конечно же, цветы.

Антонина Азаренко особый символ Петербурга. Она в сражениях ВОВ дошла до Польши, а затем работала в метрополитене, поликлиниках и в скорой помощи.