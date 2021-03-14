В Прощенное воскресенье сожгут символ 2020 года

В Последний день народных гуляний, посвященных Масленице, на Елагином острове также сожгут и другую фигуру – символ прошедшего года. В последний день перед Великим постом традиционно провожают зиму и встречают весну, сжигая чучело на костре.

Чучело всегда символизирует что-то ненужное и ветхое. Однако Масленица 2021 года запомнится тем, что петербуржцы решили сжечь символ 2020 года – черное фанерное сердце. Сожжение произойдет на Елагином острове во время гуляний с хороводами, блинами и русскими забавами.

В воскресенье праздничные гуляния в честь Масленицы проходят во всех районах Северной столицы.