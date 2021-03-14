Полиция обнаружила в Петербурге три крупных нелегальных пункта приема металлов

Петербургская полиция выявила три точки незаконного оборота черного и цветных металлов. Обнаружить места удалось в рамках профилактического рейда. Об этом сообщается пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сотрудники правоохранительных органов проверяли документы во всех пунктах приема металлов. Среди проверенных у трех не оказалось лицензии. Так, прикрыть нелегальную деятельность удалось в пункте металлоприема на Школьной улице, Шафировском проспекте, а также на Выборгском шоссе.

В отношении правонарушителей возбуждены административные дела. Подобные рейды будут проводить и дальше, чтобы выявить все точки с незаконным оборотом.