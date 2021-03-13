Жалобы жителей улицы Нахимова вынудили ЖКС организовать вывоз мусора

Петербуржцы отметили, что мусор с придомовой территории был вывезен после того, как они направили жалобы в ЖКС Васильевского острова.

Жители были недовольны мусорными баками у дома №1 по улице Нахимова. Баки были постоянно заполнены, а мусор разбросан на прилегающей территории. Однако после неоднократных жалоб на ЖКС мусор все же вывезли. Рядом с контейнерами теперь стоит метла, совок и лопата, а прилегающая территория прибрана.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о проверке дворовых территорий Жилищным комитетом Петербурга. В ходе нее все проверенные районы города получили замечания.