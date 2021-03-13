Жилком Петербурга выявил нарушения в уборке снега во всех проверенных районах

Жилищный комитет Петербурга оценил качество уборки снега на внутриквартальных территориях. Нарушения были выявлены в каждом проверенном районе.

«Так, например, ненадлежащее качество работ по очистке внутриквартальных территорий от снега и не в полном объеме выполненная обработка противогололедными материалами выявлены в Пушкинском, Колпинском, Калининском, Центральном и Петроградском районах», – отметили в комитете.

В результате проверки управляющие организации должны в кратчайшие сроки прочистить и парировать патрубки, которые забились снегом и льдом, а также очистить крышки колодцев. В этом будут участвовать сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».