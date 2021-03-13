Две недели Дворцовый мост будет подсвечен зеленым цветом

Начиная с минувшей ночи, Дворцовый мост каждый вечер будет подсвечиваться зеленый цветом. Продлится такая красота ровно две недели – неделя до и неделя после Дня святого Патрика. Петербуржцы и гости города смогут насладиться изумрудным мостом и другими мероприятиями, посвященными празднику.

Праздник отмечается по традиции 17 марта, а главный цвет – зеленый. Помимо тематической подсветки моста, в Петербурге состоится выставка фотографий, а также онлайн-конференция со студентами из Ирландии.

Ранее праздник был религиозным и относился лишь к Ирландии, однако последнее время День святого Патрика широко отмечается во многих странах и никак не соотносится с религией.