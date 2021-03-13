«Севкабель Порт» может объединиться с Фабрикой им. Слуцкой в общественное пространство

Здание бывшей Фабрики им. Веры Слуцкой может объединиться с территорией «Севкабель Порта». Об этом сообщает куратор общественного пространства Алексей Онацко.

«Мы хотим, чтобы субарендаторы Фабрики имени Веры Слуцкой и «Севкабель Порта» могли работать в объединенной комфортной среде», — отмечает Онацко.

Известно, что идея для реализации совместного пространства уже появилась. Так, Михаил Утеев, гендиректор Artletika Creative Studio, сообщает об уже разработанном проекте. Согласно задумке, на двух площадках объединенной набережной появится уличное пространство для рисования. Там разместят большой мольберт и мебель.