Бизнесмен Пригожин рассказал про Конюшенное ведомство: бельмо на глазу города

Сегодня, 12 марта, в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили о планах законсервировать несколько домов в Центральном районе города. В список расселенных аварийных зданий попала часть домов на улице Черняховского, Печатника Григорьева и Константина Заслонова, а также Конюшенное ведомство.

Планы на памятник архитектуры на Конюшенной площади в последние годы менялись неоднократно, в 2019 году рассматривалось несколько проектов по реконструкции здания, однако ни один не был реализован.

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина на официальной странице ВКонтакте опубликовала ответ запрос журналистов Peterburg News, которые спросили есть ли у предпринимателя сейчас интерес к инвестированию в Конюшенное ведомство.

Он рассказал, что подавал заявку два года назад и был готов инвестировать в Конюшенное ведомство около 4 миллиардов рублей. Однако, власти ему отказали. «Могу только сказать, что если бы я забрал Конюшенное ведомство в 2018 году, то сейчас это был бы красивый комплекс, который бы приносил деньги, а не сосал их у города», — поделился он.



Больше никаких интересов к этому объекту у предпринимателя нет. Еще, бизнесмен сравнил Конюшенное ведомство с бельмом на глазу города. «Сколько это бельмо в таком виде просуществует – неизвестно. Если окулисты не справляются, тогда обращайтесь к Главврачу», - сказал Пригожин.

На данный момент, чтобы спасти здание от разрушения, прокуратура обязала главу администрации района законсервировать Конюшенное ведомство.