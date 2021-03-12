В Петербурге суд вынес приговор Сергею Клинову за убийство пенсионерки

В пятницу, 12 марта, суд Санкт-Петербурга вынес приговор Сергею Клинову, который два года назад избил пенсионерку. Мужчина под видом сантехника хотел попасть в квартиру блокадницы, якобы продать и установить ей фильтр. Женщина его пустила.

Мошенник попытался украсть деньги в размере 500 тысяч рублей, но 84-летняя бабушка это заметила и тогда Клинов ее избил. После избиения он снял с нее золотые сережки и убежал. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Инцидент произошел в доме на улице Пионерстроя в Красносельком районе.